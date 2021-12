Jovem Pan reforça time de comentaristas e contrata Edilson Capetinha

Astro de Corinthians, Palmeiras e seleção brasileira estreia em janeiro no programa ‘Esporte em Discussão’

Reprodução/Instagram/@edilsonjogador Na Jovem Pan, Edilson retomará a parceria de longa data com o amigo Vampeta



A Jovem Pan, maior grupo de radiodifusão da América Latina, contratou o comentarista esportivo Edilson Capetinha. Com uma extensa carreira no futebol, o ex-jogador estreia em janeiro no programa Esporte em Discussão, ao lado de Wanderley Nogueira, Flavio Prado, Nilson César, Mauro Cezar Pereira e Vampeta, seu amigo dentro e fora dos campos. A atração é transmitida ao ao vivo no Youtube e também pela rádio. Além disso o comentarista também fará parte do programa Canelada e atuará nas coberturas pós jogo da Jovem Pan.

Edilson começou a carreira profissional no Industrial de Linhares (ES), em 1987, e permaneceu por lá até 1990. Após passagens por Tanabi e Guarani, chegou ao Palmeiras, em 1993, onde venceu um Torneio Rio-São Paulo, dois Campeonatos Brasileiros e dois Paulistas. Posteriormente, rumou ao futebol internacional, quando foi contratado pelo Benfica (POR), entre 1994 e 1995. Entre 96 e 97, defendeu as cores do Kashiwa Reysol (JAP), mas retornou ao Brasil e tornou-se jogador do Corinthians, lugar onde ganhou maior destaque e conquistou, além do Paulistão de 1999, sobre o Palmeiras, dois Campeonatos Brasileiros (98 e 99) e o Mundial de Clubes (2000). O ex-jogador defendeu também Flamengo, Cruzeiro, Al Ain (EAU), Vitória, São Caetano, Vasco e Nagoya Grampus (JAP).

Aos 39 anos, anunciou sua volta aos gramados dois anos depois de ter se aposentado. Aceitou uma proposta do Bahia para a temporada de 2010, na qual ficou até a final do Campeonato Baiano. Ao final da competição, aposentou-se. Em janeiro de 2016, novamente interrompeu a aposentadoria e assinou contrato de um ano com o Taboão da Serra, para disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, com funções dentro e fora de campo. Edilson continuou trabalhando com futebol mesmo após o término da carreira, Em 2019, assinou com a Band e tornou-se o novo comentarista do programa ‘Os Donos da Bola’, comandado pelo Craque Neto, onde permaneceu até outubro de 2021.