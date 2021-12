Ídolo do Palmeiras, Marcos zoa Flamengo após vices em Brasileiro e Libertadores

Nas redes sociais, o ex-goleiro lembrou que o Rubro-Negro foi vice-campeão duas vezes em menos de uma semana

Marcos, eterno ídolo do Palmeiras, usou suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 3, para provocar o Flamengo. Nas redes sociais, o ex-goleiro lembrou que o Rubro-Negro foi vice-campeão duas vezes em menos de uma semana, perdendo a final da Libertadores da América, no último sábado, e assistindo ao Atlético-MG ser campeão do Brasileiro, na última quinta-feira. “Duas medalhas de prata é algo maravilhoso, se fossem Olimpíadas”, escreveu o pentacampeão do mundo com a seleção, em sua conta no Instagram. O antigo jogador, inclusive, já havia provocado o time carioca após o título do Alviverde na competição sul-americana.

