Última rodada do Paulistão tem Palmeiras na torcida pelo Corinthians e Santos brigando contra a degola

Para se classificar, Verdão precisa vencer a Ponte Preta e contar com a derrota do Novorizontino contra o Timão; ameaçado pelo rebaixamento, Peixe joga pelo empate no confronto direto com o São Bento

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 03/03/2021 O goleiro Vinicius Silvestre deve ser titular do Palmeiras neste domingo; é provável que Abel Ferreira mande a campo um time alternativo



A rodada derradeira da fase de grupos do Campeonato Paulista será realiza neste domingo, 8, com todos os oito jogos começando às 16h. Serão as primeiras partidas nesta faixa de horário em São Paulo em quase dois meses. A última vez que o Estadual teve um confronto no domingo à tarde foi em 14 de março, uma vitória do Palmeiras sobre a Ferroviária por 2 a 0, no Allianz Parque. Foi necessária a liberação do governo estadual, que não vinha permitindo futebol antes das 20h devido às medidas de combate à Covid-19. Detentora dos direitos de transmissão do torneio, a Globo participou da reunião que definiu a última rodada e decidiu transmitir um dos jogos mais importantes da rodada: Ponte Preta x Palmeiras, no Moisés Lucarelli. O Verdão disputa com o Novorizontino a última vaga nas quartas de final. Na parte de baixo da tabela, o Santos receberá o São Bento em confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.

Para se classificar, o Alviverde precisa de uma mãozinha do Corinthians, seu grande rival. O atual campeão da Libertadores, que mesclou titulares, reservas e garotos recém-promovidos neste Paulistão, está na terceira posição do Grupo C, com 18 pontos, um a menos que o Novorizontino. Ou seja, precisa vencer a Macaca e torcer por um tropeço (empate ou derrota) do Tigre. No entanto, o time do interior enfrentará o Timão na Neo Química Arena. Nas redes sociais, alguns torcedores alvinegros pedem para a equipe entregar a partida e prejudicar o Verdão. Nenhum jogador corintiano considerado titular foi relacionado, mas o técnico Vagner Mancini descarta a hipótese de facilitar o jogo para eliminar o rival. “É óbvio que queremos a vitória, porque o Corinthians vive disso”, declarou.

Por mim entra com o time sub 23 contra o Novorizontino — Corinthians info (@corinthians_in) May 8, 2021

Corinthians x Novorizontino no fim de semana valendo a classificação do Parmera https://t.co/ajTNmwSHAl — σσ ταℓ ∂σ gυiнcнαriττσ' (@Guihcharito) May 7, 2021

o duro é que o time do Rival é tão ruim Que se perder pro novorizontino amanhã nem vai da pra afirmar que entregou Vai ser resultado comum — #MILGRAU2021 ™ (@parmeramilgrau) May 8, 2021

De olho na vaga, o técnico Abel Ferreira deverá reforçar sua equipe alternativa com o meia Lucas Lima, recuperado de lesão. Se o time comandado pelo português conseguir a classificação, enfrentará o Red Bul Bragantino no mata-mata, com mando da equipe de Bragança no jogo único. Os outros três confrontos já estão definidos: Corinthians x Inter de Limeira, São Paulo x Ferroviária e Mirassol x Guarani. Neste último, entre duas equipes do Grupo D, ainda não está decidido o local da partida. O Bugre tem uma pequena chance de roubar a primeira colocação e decidir as quartas de final no Brinco de Ouro: precisa vencer a Inter, em Limeira, torcer por derrota do Leão para o São Paulo, no Morumbi, e tirar diferença de quatro gols de saldo. Com a primeira posição geral assegurada, o Tricolor deverá colocar os reservas em campo.

O Santos, já eliminado, jogará para evitar o maior vexame de sua história: o rebaixamento à Série A-2 do Campeonato Paulista. O time não terá seu maior destaque, Marinho, com lesão muscular na coxa, nem o técnico recém-contratado Fernando Diniz, que só estreará no Brasileiro — o auxiliar Marcelo Fernandes comandará a equipe. A torcida santista se orgulha tanto de nunca ter caído — ao contrário dos rivais Palmeiras e Corinthians — que no último clássico com o Timão montou na Vila Belmiro um mosaico com a seguinte mensagem: “109 anos na primeira divisão”. Responsável pela provocação, a Torcida Jovem convocou a comunidade alvinegra para manifestar apoio em frente ao CT Rei Pelé, onde o time se concentra, e depois seguir em comboio rumo à Vila. O São Bento é adversário direto da equipe praiana na luta contra a degola. Um empate já assegura a permanência do Peixe na elite do Estadual. Se perder, disputará a Série A-2 em 2022.