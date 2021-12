Junior Barranquilla fecha acordo com Palmeiras para contratação de Borja

Clube colombiano pagará cerca de R$ 20 milhões por 50% dos direitos do jogador — a outra metade continua com o alviverde

Guilherme Rodrigues/Futura Press/Estadão Conteúdo Miguel Borja foi contrato pelo Palmeiras em 2017



O Júnior Barranquilla, da Colômbia, fechou, nesta quinta-feira, 23, um acordo com o Palmeiras para a contração do centroavante Miguel Borja, emprestado ao Grêmio. A informação foi divulgada pelo ex-prefeito de Barranquilha Alejandro Char na noite de quarta-feira, 23. “Estou feliz! Amanhã concretizamos a compra junto ao Palmeiras e o retorno de Miguel Borja ao Júnior! O bom filho à casa torna! Aqui esperamos para que você continue nos enchendo de muitas alegrias e gols! Vamos, tubarão!”, escreveu Char em suas redes sociais. O clube colombiano pagará cerca de R$ 20 milhões por 50% dos direitos do jogador — a outra metade continua com o alviverde.

Borja chegou ao time em 2017 e até 2019 somou 112 partidas e 36 gols. Foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2018, se tornando o primeiro estrangeiro a atingir esse feito no estadual desde 1913; também foi artilheiro da Libertadores 2018 com nove gols e conquistou o título do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Em 2019, Borja foi emprestado pelo Palmeiras ao Júnior, onde ficou de dezembro daquele até junho de 2021. Em agosto, o centroavante assinou contrato de empréstimo com o Grêmio.

*Com informações do repórter Pedro Marques, da Jovem Pan Esportes