Leila diz que jogadores que criticam gramado sintético são ‘experientes’ e ‘já deveriam estar aposentados’

Presidente do Palmeiras ressaltou a falta de evidências científicas que comprovem que os gramados sintéticos prejudicam a saúde dos jogadores

ECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Leila Pereira, presidente do Palmeiras



Leila Pereira, que ocupa a presidência do Palmeiras, expressou sua insatisfação em relação a jogadores como Neymar e Thiago Silva, que se manifestaram contra a adoção de gramados sintéticos no Brasil. Em uma reunião realizada na CBF, ela argumentou que muitos dos críticos são atletas mais experientes que já deveriam ter se aposentado. Leila também ressaltou a falta de evidências científicas que comprovem que os gramados sintéticos prejudicam a saúde dos jogadores. A presidente do Palmeiras defendeu que, em vez de jogar em gramados naturais em condições inadequadas, é preferível optar por um gramado sintético de boa qualidade. Essa questão foi um dos tópicos abordados durante o encontro que reuniu os 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Na ocasião, ficou decidido que o Conselho Nacional de Clubes irá se aprofundar nas discussões sobre o tema.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta à posição de Leila, um grupo de jogadores, incluindo Neymar e Thiago Silva, divulgou um manifesto contrário ao uso de gramados sintéticos. Eles argumentam que a solução para campos em más condições deve ser a melhoria da qualidade dos gramados naturais, e não a substituição por sintéticos. Os atletas pediram que suas opiniões sejam consideradas nas deliberações sobre essa questão. A polêmica em torno dos gramados sintéticos reflete uma divisão de opiniões no futebol brasileiro, onde a tradição dos campos naturais ainda é muito valorizada.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA