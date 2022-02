Leila Pereira diz que não viu jogo do Chelsea e nega favoritismo do Palmeiras na final do Mundial

A presidente do Verdão disse que Abel Ferreira e seus comandados estão com os pés no chão antes da decisão contra os ingleses

Reprodução/Palmeiras Leila Pereira concedeu entrevista coletiva antes de Palmeiras x Chelsea



Presidente do Palmeiras, Leila Pereira admitiu, nesta quinta-feira, 10, que não acompanhou a vitória do Chelsea sobre o Al Hilal, na tarde de ontem – o confronto definiu o time inglês como rival do Alviverde na final do Mundial de Clubes, que está sendo realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. “Quer que eu te fale uma coisa com toda a sinceridade? Não assisti ao jogo (do Chelsea) ontem (quarta-feira). Independentemente de quem fosse, estamos trabalhando para disputar o Mundial, com muita humildade, pé no chão. Tanto contra o Chelsea quanto qualquer outro clube, vai ser um jogo extremamente difícil. É uma final de Mundial. Não se pode menosprezar nenhum time. Nós temos a humildade para reconhecer que é um jogo difícil”, disse a também patrocinadora do clube, em entrevista coletiva.

Apesar de não ter acompanhado a fraca partida do Chelsea diante da equipe da Arábia Saudita, Leila Pereira afirmou que os “Blues” são favoritos para o duelo e garantiu que Abel Ferreira e seus comandados estão com os pés no chão quanto ao duelo. “Estamos disputando o Mundial com o campeão da Champions. É um jogo extremamente difícil, mas já é um grande feito estarmos aqui nesse patamar disputando o Mundial. O favoritismo pode ser deles, mas estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para lutarmos e voltarmos para o Brasil com esse troféu. Todos os nossos torcedores estão extremamente orgulhosos de estarmos aqui”, declarou a mandatária. “Apoio integralmente as decisões da nossa comissão técnica, porque vejo um trabalho sério, competente, compenetrado de todos os profissionais. Quando me tornei presidente, acompanho, e me impressiona a cada dia. Todos nós, palmeirenses, devemos ter profundo orgulho de tudo que é feito no nosso clube. Estou aqui para manter e melhorar. Esse é meu desafio e minha obrigação”, acrescentou.