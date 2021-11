Torcida do Flamengo faz grande festa para se despedir do time antes da final da Libertadores; veja vídeos

Torcedores subiram no teto do ônibus e um chegou a colocar o braço para dentro do veículo através de abertura para ventilação

JOSE LUCENA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores acompanharam o time em todo o caminho do CT Ninho do Urubu até o Aeroporto do Galeão



A torcida do Flamengo fez uma grande festa nesta sexta, 19, para se despedir do time antes da final da Copa Libertadores. A equipe carioca viaja para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional no sábado, 20, e o Grêmio na terça, 23, antes de seguir para Montevidéu, onde encara o Palmeiras na decisão continental no sábado seguinte, 27. Torcedores acompanharam o ônibus do time e alguns chegaram até mesmo a subir no teto do ônibus e um colocou o braço para dentro do veículo através de abertura para ventilação, o que assustou o vice de futebol do clube, Marcos Braz, que fazia uma transmissão ao vivo. Quando o ônibus saía do CT do clube, a Polícia Militar chegou a jogar bombas para dispersar a multidão e abrir caminho para a passagem. Os torcedores seguiram ao lado do time durante o caminho até o aeroporto do Galeão, quando entrou pela entrada do setor de cargas. Confira alguns vídeos.

Michael aparecendo com a cabeça no teto do ônibus antes de entrar no Galeão #AeroFla pic.twitter.com/DgTOwYkW4v — Guilherme Silva (@gsilvajpan) November 19, 2021

Marcos braz agora em live: “Vai quebrar o vidro, a estrutura vai cair na nossa cabeça” HAHAHAA QUE TORCIDA DO CARALHO IRMÃO pic.twitter.com/GGzLwjWu3D — gabizinha (@crfbarbosinha) November 19, 2021

O cara apareceu no teto do ônibus do Flamengo KKKKKKKKKKpic.twitter.com/iPCl7mmonj — Jayme (@JaymeCorreia_) November 19, 2021

Flamengo bota mais torcida no teto do ônibus do que o Botafogo no estádio pic.twitter.com/zwtMGE5v4T — Guxtavu Finalista da Libertadores (@Gustavo20S) November 19, 2021

Rapaz chorei aqui ! Q momento ! Crianças rubro negras !!! #AeroFla pic.twitter.com/0eLV0jgsJp — Léo Rubro Negro Raiz (@leornraiz) November 19, 2021