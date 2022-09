Leila Pereira nega pressão para estreia de Endrick e diz que Palmeiras não recebeu propostas pelo jovem

Presidente palmeirense falou sobre a joia em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 27, no Allianz Parque

Reprodução/Palmeiras Leila Pereira é a atual presidente e patrocinadora do Palmeiras



Presidente do Palmeiras, a empresária Leila Pereira concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 27, no Allianz Parque. Perguntada sobre o jovem Endrick, fenômeno das categorias de base do Verdão, a mandatária admitiu que está ansiosa para vê-lo jogar no time profissional, mas negou fazer qualquer tipo de pressão. “Olha, não sou eu que quero ver o Endrick jogando, eu acho que é o Brasil inteiro. É claro que, sim, o menino é uma joia. Mas, eu vou te falar com sinceridade, eu não me envolvo nos aspectos técnicos, quem decide é o nosso treinador. Eu não tenho dúvidas, e nem vocês, da capacidade do nosso treinador, da capacidade da nossa comissão técnica. Não cabe a presidente ficar pressionando para colocar esse ou aquele, então, eu tenho uma profunda confiança nos profissionais que trabalham conosco”, declarou. “Eu tenho certeza que na hora correta, na hora certa, o nosso treinador vai colocar o menino”, complementou.

A presidente palmeirense também negou ter recebido propostas por Endrick, desmentindo algumas informações que circulam nas redes sociais. “Não fui procurada. Eu, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não fui procurada por nenhum clube estrangeiro, nenhum”, garantiu, antes de desabafar sobre os boatos. “Eu não sei por que (…) É engraçado, sabe? Eu sou jornalista e advogada mas, as vezes, me surpreende. Às vezes, estou sentada na minha casa vendo televisão, lendo a internet (…) E colocam palavras na minha boca. Por favor, gente, nós precisamos ter responsabilidade, vocês são formadores de opinião então, quando tiverem qualquer dúvida, perguntem para a nossa assessoria de imprensa. Nós somos extremamente transparentes. Se não fica uma veiculação errada, falsa. A presidente do Palmeiras nunca foi procurada por nenhum clube europeu até agora, até esse momento, em busca do nosso jogador”, bradou.