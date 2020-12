Ataque de tubarão faz WSL adiar as finais do Mundial de Surfe feminino no Havaí

O Maui Pro, que começou nesta segunda-feira, 07, na praia de Honolua Bay, no Havaí, precisou ser paralisado nesta terça-feira, 08, depois que um surfista do sexo masculino foi atacado por um tubarão. Segundo a WSL, organizado do Mundial de Surfe, o homem atingido é um surfista recreativo e não participa de nenhuma competição. O acidente aconteceu pela manhã e o dia de provas foi cancelado. Não há previsão para a retomada das finais do Mundial de Surfe feminino. De acordo com o noticiário “Maui Now”, o ataque aconteceu por volta das 7h45min (14h45, horário de Brasília). O jornalista Wendy Osher informou que a vítima foi rapidamente socorrida com vida e encaminhado a um hospital próximo pelas equipes contratadas pela WSL para fazer a segurança da competição. O aviso aconteceu durante as triagens para a competição masculina, que acontece na ilha de Oahu.

There will be no competition at the Maui Pro today following a shark incident involving a recreational surfer this morning at Honolua Bay. The WSL is working with authorities and our thoughts are with the victim of this incident. The Maui Pro is on hold until further notice. pic.twitter.com/AGZSkF7wKZ

— World Surf League (@wsl) December 8, 2020