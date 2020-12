Com Covid-19, Lewis Hamilton diz ‘se sentir ótimo’ e quer correr o GP de Abu Dhabi no domingo

Corrida em Abu Dhabi será a última do ano; Mercedes ainda não confirmou retorno de Hamilton

EFE/EPA/Albert Gea Lewis Hamilton está em isolamento desde 01 de dezembro



O piloto Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19 no último dia 01 de dezembro e desde então está afastado das atividades da Fórmula 1. Fora do GP de Sakhir, disputado no domingo passado, Hamilton quer estar na última corrida do ano, que será disputada no GP Abu Dhabi no próximo domingo. “Acordei hoje me sentindo ótimo”, disse em uma mensagem de vídeo. “Consegui concluir meu primeiro treino”, acrescentou. Aos 35 anos, o piloto heptacampeão da F1 apresentou apenas sintomas leves da doença nos primeiros dias. “Foi definitivamente uma das semanas mais difíceis que já tive por algum tempo. Eu só queria enviar a vocês uma mensagem de positividade, para que saibam que estou bem e agradeço a cada um de vocês por enviar mensagens e vídeos incríveis. Eu realmente aprecio isso”, disse.

A quick word from the Champ. 😊 Get well soon, Lewis. 🙏 pic.twitter.com/Jl3uHxOxGo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 8, 2020