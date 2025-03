Luighi, do Palmeiras, recebe apoio do Ministério do Esporte após sofrer racismo em jogo da Libertadores sub-20

Palmeirense foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, enquanto era substituído

Reprodução/Instagram Após o jogo, Luighi criticou a cobertura da mídia sobre o racismo, pedindo que o assunto receba a devida atenção



Luighi, atacante do Palmeiras, utilizou suas redes sociais para expressar sua tristeza em relação ao episódio de racismo que enfrentou durante um jogo da Copa Libertadores Sub-20. Em sua publicação no Instagram, ele questionou a continuidade desses atos e ressaltou que tais experiências “deixam cicatrizes”. Em uma entrevista à Conmebol TV, Luighi reforçou que o racismo é um crime inaceitável.

O Ministério do Esporte do Brasil se manifestou de forma veemente contra os atos de racismo, demonstrando apoio a Luighi e aos outros jogadores que também foram vítimas. O Palmeiras, por sua vez, anunciou que tomará medidas para responsabilizar os infratores, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se comprometeu a apresentar uma representação à Conmebol, exigindo punições severas.

O palmeirense foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, enquanto era substituído. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando um macaco em direção ao atacante e ao meio-campista Figueiredo. Após o jogo, ele criticou a cobertura da mídia sobre o racismo, pedindo que o assunto receba a devida atenção e que o crime que sofreu não seja ignorado.

A Conmebol, que ainda não possui um protocolo específico para lidar com casos de racismo, anunciou que tomará medidas disciplinares. A entidade informou que uma investigação será iniciada com base nos relatórios da partida, buscando esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.

