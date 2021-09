Jogadoras da seleção se apresentam para amistosos contra a Argentina

Grupo está em Campina Grande, na Paraíba, para os jogos dos dias 17 e 20 de setembro

Talita Gouveia / CBF Jogadoras foram recepcionadas pela presidente da Federação da Paraíba, Michele Ramalho



Durante esta segunda-feira, 13, as jogadoras da seleção brasileira feminina se apresentaram em Campina Grande, na Paraíba, para a Data Fifa de setembro, visando os amistosos contra a Argentina nos dias 17 e 20. As primeiras a chegar ao hotel foram as atletas que atuam na Europa e nos Estados Unidos. No período da tarde, foi a vez da comissão técnica e as jogadoras que atuam no Brasil se juntarem ao grupo. A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, foi quem recepcionou a seleção. De acordo com a CBF, a delegação ficará completa nesta terça-feira, 14, com a chegada da atacante Marta. Durante a tarde, por volta das 17h (horário de Brasília), a técnica Pia Sundhage já comanda o primeiro treino no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Todos da delegação realizaram exames RT-PCR para identificar possível infecção por Covid-19.

O primeiro jogo diante da Argentina será no dia 17 de setembro, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). O segundo duelo será no dia 20, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Os dois jogos estão marcadas para às 16h. Esta será a terceira vez que Brasil e Argentina se enfrentam sob o comando de Pia. A estreia da treinadora com a Canarinho foi diante das argentinas com vitória por 5 a 0, no Torneio Uber de São Paulo, em 2019. Em fevereiro deste ano, um novo encontro e outra vitória, desta vez por 4 a 1 na primeira rodada do Torneio She Believes, nos Estados Unidos.

Confira abaixo as convocadas para os amistosos da seleção:

Goleiras: Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha); Letícia – Benfica (Portugal) e Lorena – Grêmio

Defensoras: Tamires – Corinthians; Yasmin – Corinthians; Katrine – Palmeiras; Antonia – Madrid C.F.F; Daiane – Madrid C.F.F; Erika – Corinthians; Bruninha – Santos e Lauren – São Paulo

Meio-campistas: Duda – São Paulo; Thaís – Palmeiras; Ary Borges – Palmeiras; Angelina – O.L Reign (Estados Unidos); Marta – Orlando Pride (Estados Unidos); Andressinha – Corinthians e Victoria Albuquerque (Corinthians)

Atacantes: Kerolin – Madrid C.F.F; Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos); Geyse – Madrid CFF (Espanha); Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha) e Nycole Raysla – Benfica (Portugal)