Mancha Verde emite nota oficial cobrando Abel e jogadores do Palmeiras por vitória na Libertadores

No texto, a uniformizada pede que o treinador e boa parte do elenco ‘acordem’, ressaltando que o Alviverde pode apresentar um futebol melhor contra o São Paulo

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro



Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde emitiu uma nota oficial na tarde desta segunda-feira, 9, cobrando o técnico Abel Ferreira e os jogadores por uma vitória sobre o São Paulo, na noite da próxima terça-feira, 10, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. No texto, a uniformizada pede que o treinador e boa parte do elenco “acordem”, ressaltando que o Alviverde pode apresentar um futebol melhor – vale lembrar que a carta é divulgada logo após uma derrota amarga para o Fortaleza, em pleno Allianz Parque, pelo Brasileirão.

“No mundo do futebol, o termo ‘acorda’ é usado quando o time está ‘dormindo em campo’. Por exemplo, ‘fulano de tal’ está mal e precisa acordar para o jogo. Você só pode acordar aquele que tem potencial, só que está adormecido por algum motivo. Você não pode acordar quem não tem o que entregar. O nosso treinador, Abel Ferreira, tem um dilema de 24 horas, ou seja, são 24 horas para comemorar as vitórias ou 24 horas para lamentar as derrotas. Nesta terça-feira, temos um jogo que não é apenas um jogo, é a história sendo escrita. Temos uma dívida na Libertadores contra o São Paulo e chegou a hora de cobrar e mudar a escrita das 4 eliminações”, escreveu a Mancha, relembrando as três eliminações do Palmeiras para o rival em Libertadores.

“Não será apenas um jogo, não será apenas um duelo contra o rival. ACORDEM, ACORDEM e ACORDEM! Não basta ter mais elenco, não basta ter apenas talento, é necessário estar ACORDADO durante os 90 minutos e mostrar que, de fato, são superiores na técnica, na vontade e na garra. A Torcida não estará presente fisicamente, mas acreditamos no PALMEIRAS e acreditamos em VOCÊS, treinador e jogadores. Joguem com as nossas almas e tenham os nossos corações”, finalizou a nota da organizada, que também lista os atletas que têm potencial para mostrar um bom futebol contra o Tricolor. Veja o texto na íntegra abaixo.