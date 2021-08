Vampeta detona Daniel Alves após críticas ao São Paulo: ‘Nenhum atleta é maior do que a instituição’ 

O comentarista do Grupo Jovem Pan não economizou nas críticas após o lateral dizer que chegou ao Tricolor para devolver o clube ao mundo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Gaspar Nóbrega/COB Vampeta criticou Daniel Alves por declarações contra o São Paulo



Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, não economizou nas críticas ao lateral-direito Daniel Alves, que detonou o São Paulo após a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em participação no programa “Canelada”, o ex-jogador afirmou que o camisa 10 do Tricolor foi “infeliz” ao se colocar acima da instituição. “Você sabe que o seu time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tem um jogo importante pela Libertadores. Então, ele foi infeliz. Nenhum atleta é maior do que a instituição, principalmente quando fala de São Paulo. Por exemplo, eu tenho dois títulos nacionais e um Mundial de Clubes, mas não sou maior que o Vitória. A gente está falando de São Paulo, que deu três anos de contrato ao Daniel Alves, algo que ninguém faria. Ele ama o clube, é o time do coração dele, mas olha os valores… Isso daí vai dar pano para manga”, disse.

Daniel Alves declarou, em entrevista ao “UOL”, que o São Paulo falhou com ele em muitas oportunidades. Além disso, o atleta disse que chegou para devolver o Tricolor ao mundo. “Eu não torço para o São Paulo, mas quando eu li isso daí, eu falei: ‘não é possível’. Agora, ele não pode errar mais um passe. Nem na final do Paulista ele estava… O jogo foi 2 a 1 para o Brasil na prorrogação e o gol da Espanha sai nas costas do Daniel Alves. Se não vem a medalha de ouro, cairia nas costas dele. Na coletiva, ele falaria que estaria focado no São Paulo. Uma hora o São Paulo vai pagar. Não é o momento certo para expor o clube assim”, completou Vampeta.