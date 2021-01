Marcos comemora título do Palmeiras na Libertadores: ‘Secou? Se danou’

Assista ao vídeo de São Marcos após o título do Verdão no Maracanã

Reprodução Marcos comemora o título do Palmeiras



Ídolo do Palmeiras, Marcos não conseguiu se conter após o título do Alviverde na Copa Libertadores da América, neste sábado, diante do Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Logo após o apito final, o ex-goleiro foi às redes sociais para tirar uma onda dos rivais que estavam secando a equipe palestrina. “Secou? Se danou! É campeão, caralh*”, gritou o antigo arqueiro, herói na conquista de 1999.

O Palmeiras conquistou o bicampeonato da Libertadores de maneira dramática. Já aos 53 minutos do segundo tempo, Rony lançou na cabeça de Breno Lopes, que cabeceou no contra pé do arqueiro John para fazer o gol do título. Agora, a equipe treinada por Abel Ferreira vai ao Catar para disputar o Mundial de Clubes.