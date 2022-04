Marcos crê em remontada do Palmeiras sobre o São Paulo na final do Paulistão; confira

Através das redes sociais, o ex-goleiro arriscou um palpite e disse que a equipe comandada por Abel Ferreira irá vencer conquistar o Estadual

Divulgação São Marcos é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras



Campeão da Libertadores de 1999 com o Palmeiras e um dos maiores ídolos da história do clube, Marcos acredita em uma remontada do seu time do coração diante do São Paulo, na segunda final do Paulistão marcada para começar às 16 horas (de Brasília) deste domingo, 3, no Allianz Parque. Através das redes sociais, o ex-goleiro disse que a equipe comandada por Abel Ferreira irá vencer conquistar o Estadual com uma vitória por 3 a 0. Vale lembrar que, na primeira decisão, os são-paulinos ganharam o duelo pelo placar de 3 a 1, no Morumbi.

“O jogo da ida foi embaçado para nós. O Tricolor jogou muito mais do que o Palmeiras, mas aquele gol do Raphael Veiga deu esperança para o jogo da volta. Então, a gente tem certeza de que será um grande jogo. Vai ser muito difícil fazer dois ou três gols no São Paulo, principalmente sem levar nenhum. Ainda assim, como a esperança é verde, o resultado será 3 a 0 para o Verdão e nós vamos ser campeões. De quem vai ser os gols? Um do Dudu, um do Piquerez e outro do Gustavo Gómez”, cravou Marcos, conhecido também por suas brincadeiras nas redes sociais.