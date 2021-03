Marcos extravasa após título do Palmeiras na Copa do Brasil: ‘Cala a boca, secador’

o ex-goleiro, ídolo da torcida palmeirense, comemorou o tetra do Verdão nas redes sociais; assista

Reprodução/Instagram Marcos festeja o título do Palmeiras da Copa do Brasil



Eterno ídolo do Palmeiras, Marcos não se conteve após o Alviverde paulista vencer novamente o Grêmio e conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil, na noite deste domingo, 7, no Allianz Parque, em São Paulo. Em sua conta no Instagram, o ex-goleiro, que ficou conhecido como “São Marcos” pela torcida palmeirense, gravou vídeos extravasando e cantando ao lado de familiares. Na legenda, ele não deixou de cutucar os rivais: “O Palmeiras ganhou. Cala a boca, secador”. Assista ao vídeo abaixo.