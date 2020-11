Marcos, ídolo do Palmeiras, lamenta a morte da mãe: ‘Perdi a maior parceira da vida’

Confira a homenagem do pentacampeão do mundo com a seleção brasileira

Reprodução/Instagram/@marcosgoleiro_12 O ex-goleiro Marcos perdeu a mãe no último domingo, 29



Goleiro do penta da seleção brasileira e multicampeão pelo Palmeiras, o ex-goleiro Marcos lamentou a morte da sua mãe na manhã desta segunda-feira, 30. Através do Instagram, o ídolo do Alviverde paulista fez uma homenagem para Antônia Reis, que tinha 83 anos, morava na cidade de Oriente (SP) e morreu ontem na Santa Casa de Marília (SP) – a causa do óbito ainda não foi informada pelo ex-atleta.

“É gente, perdi a maior parceira da minha vida, mas Deus me proporcionou 15 dias junto dela pra me despedir, fiquei junto com ela internado, rimos, choramos, assistimos o jogo do Verdão, comemos juntos, dormimos juntos, tive tempo de dizer o quanto eu a amava e ela de me dizer o mesmo, vai fazer muita falta mãe, a ti eu dedico tudo que fiz de bom nessa vida, descansa, a senhora merece!!”, escreveu o “São Marcos”, como ficou conhecido entre os torcedores palmeirenses após o título da Copa Libertadores da América de 1999.

No último domingo, Marcos já havia postado uma mensagem de luto: “Nossos corações se unem, nossas almas se abraçam… nesta hora de saudade eterna”, disse. Nas redes sociais, o Palmeiras e outros jogadores e ex-atletas do clube enviaram os seus pêsames ao ex-arqueiro. Mauro Beting, comentarista da Jovem Pan, também prestou suas condolências. Veja abaixo.

