Diagnosticado com Covid-19, Alison deve desfalcar Santos na final da Libertadores

Volante e capitão da equipe já está em isolamento domiciliar, conforme informou o clube

Reprodução/ Twitter @SantosFC

O Santos pode ter um desfalque importante para a partida da final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã. O clube informou na tarde desta segunda-feira, 18, que o volante Alison testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira, 15, e em contraprova realizada no domingo, 17, e ficará afastado da equipe em quarentena. De acordo com a nota do Santos, Alison já está cumprindo quarentena de dez dias, ‘conforme prevê o protocolo, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica do Clube’.

Alison estava na equipe titular que derrotou o Boca Junior por 3 a 0, na Vila Belmiro, no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, na quarta-feira passada. Ele foi substituído por Vinícius, aos 40 minutos da etapa final. O jogador terá poucas chances de disputar a final já se retornar apenas dois dias antes do jogo decisivo. No dia 11, o Santos havia anunciado também o diagnóstico positivo do goleiro John e do zagueiro Wagner Leonardo. Antes da decisão no Rio, o Santos ainda encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro nesta semana.