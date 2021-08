No aniversário de 107 anos do Palmeiras, Jorge treina com bola pela 1ª vez

O lateral-esquedo faz a chamada transição física, entre o departamento médico e a preparação física

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Jorge treinando com o restante do elenco do Palmeiras



No dia em que o Palmeiras completa 107 anos de história, o torcedor recebeu uma excelente notícia. Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Jorge, um dos últimos a se apresentar na Academia de Futebol, fez o seu primeiro treino com bola. O jogador participou do aquecimento e da atividade com bola com os demais companheiros de equipe. Na sequência, ele retomou o trabalho com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, do clube paulista. Jorge faz a chamada transição física, entre o departamento médico e a preparação física. O ala, entretanto, ainda não tem data para estrear pelo Verdão.

Contratado no fim de julho, Jorge chegou ao Palmeiras em tratamento de uma lesão sério — o atleta sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo no fim de 2020, quando defendia o Basel, da Suíça, por empréstimo. Negociado pelo Monaco em definitivo e com vínculo até 2025, o lateral treina sem um prazo para estrear. A ideia, porém, é que ele substitua o então titular da posição, o uruguaio Viña, vencido para a Roma. O grupo palmeirense volta a treinar na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, em preparação para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o atual vice-líder da tabela, com 32 pontos, a seis do líder Atlético-MG.