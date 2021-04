Nos pênaltis, Defensa y Justicia supera o Palmeiras e é campeão da Recopa Sul-Americana

Time argentino devolveu o 2 a 1 do jogo de ida e levou decisão para as penalidades; Luiz Adriano e Weverton perderam e deram o título ao Defensa

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Nesta quarta-feira, 14, o Palmeiras foi superado no tempo normal e nos pênaltis pelo Defensa y Justicia no Mané Garrincha, em Brasília, e perdeu o título da Recopa Sul-Americana. O jogo de ida, na Argentina, terminou 2 a 1 para o time brasileiro e os argentinos repetiram o placar a seu favor. Nas cobranças de pênalti, venceram por 4 a 3. Essa foi a segunda eliminação nos pênaltis que a equipe do Palmeiras sofre em uma semana. Dentro de campo o jogo foi dramático. Logo aos seis minutos, Wesley balançou as redes, mas o juiz anulou o lance por impedimento. Aos 20, a arbitragem marcou pênalti para a equipe alviverde e Raphael Veiga foi quem bateu e converteu, abrindo o placar. A alegria durou pouco porque dez minutos depois, Braian Romero empatou o placar. No segundo tempo, a partida ficou difícil para o Palmeiras. O Defensa sufocou a defesa palmeirense e aos 22 minutos, a arbitragem conferiu lance de perigo de Viña no VAR e expulsou o zagueiro. Apesar de estar com um a menos, a equipe alviverde estava segurando o placar até os 48 minutos, quando Marcelo Benítez fez o segundo do time argentino, repetindo o placar do jogo de ida e forçando a prorrogação.

Nos minutos adicionais, a arbitragem marcou um pênalti em cima de Rony. A marcação deu início uma confusão em campo que levou a expulsão de Braian Romero, igualando os times com 10 a 10. Aos 10 minutos, Gustavo Gómez foi para a cobrança, mas bateu mal e o goleiro Unsain defendeu. No segundo tempo da prorrogação, o Palmeiras impôs mais o jogo, mas não conseguiu mudar o placar, levando a decisão para as penalidades. Essa é a segunda decisão por pênaltis em uma semana do clube. Nas cobranças, Luiz Adriano e Weverton perderam, e o Defensa venceu por 4 a 3. As duas equipes voltam a se enfrentar na fase de grupos da Libertadores.