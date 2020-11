Palmeiras bate o Fluminense com brilho de Veiga e mantém embalo

Resultado deixa o Verdão na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos a menos que o líder Atlético-MG

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras contra o Fluminense, pelo Brasileirão



O Palmeiras alcançou a sua oitava vitória consecutiva ao bater o Fluminense por 2 a 0, neste sábado, 14, no Allianz Parque, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com brilho de Raphael Veiga, que marcou duas vezes na etapa final, o Alviverde pulou para a quinta posição da tabela, chegando aos 34 pontos – quatro a menos que o líder Atlético-MG. O Tricolor carioca, por sua vez caiu para a oitava colocação do nacional, sendo ultrapassado pelo rival de hoje e permanecendo com 32 pontos.

O primeiro tempo na cidade de São Paulo foi pouquíssimo empolgante. O Fluminense teve mais posse de bola, mas não soube o que fazer com ela, trocando passes com pouca objetividade e não incomodando a defesa do Alviverde paulista. O Verdão, por sua vez, não conseguiu ser intenso, tendo apenas uma chance, desperdiçada por Willian na cara do gol – o goleiro Muriel acabou exercendo uma bela intervenção.

Disposto a mudar o panorama da partida, o Verdão conseguiu abrir o placar logo no começo do segundo tempo. Aos 2 minutos, Lucas Lima finalizou, e Wellington Silva desviou a bola com a mão dentro da área. Com auxílio, do VAR (Árbitro de Vídeo) o pênalti foi marcado e convertido por Raphael Veiga, que chutou alto e forte. O Flu, então, acordou para a partida e quase empatou com Nenê, que acabou batendo para fora após cruzamento de Felippe Cardoso. No lance seguinte, porém, Veiga recebeu dentro da área e ampliou para os mandantes. O time carioca até ensaiou uma reação em seguida, mas os comandados de Abel Ferreira souberam controlar a situação até o apito final.