O Palmeiras vai contratar Borré? Veja a resposta do presidente Maurício Galiotte

O atacante tem contrato com o River Plate somente até a metade de 2021 e também despertou o interesse de São Paulo e Toronto FC, do Canadá

EFE/PAOLO AGUILAR Rafael Borré durante partida entre River Plate e Flamengo



O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, foi questionado pela primeira vez sobre a possibilidade do clube contratar o atacante Rafael Borré, que tem contrato com o River Plate até a metade de 2021. Apesar de elogiar o colombiano, que também interessa o São Paulo e o Toronto FC, do Canadá, o mandatário do Alviverde despistou e tratou a negociação com cautela. Quanto a outras contratações no mercado da bola, o dirigente garantiu que o Verdão está atento, mas que só fará aquisições com responsabilidade financeira.

“O Borré é um grande jogador, a gente obviamente avalia como um recurso acima da média. Agora, o que a gente pensa em fazer? Todo jogador que o Palmeiras vier a contratar nós vamos divulgar e conversar com vocês a partir do momento que estiver concretizado. Antes disso não vamos falar de nomes, de situações, porque temos aqui um grupo vencedor, que a gente respeita muito, são jogadores de muito caráter e que estão na história do clube”, disse Galiotte em entrevista à Bandeirantes.

“O que eu posso dizer é que o Palmeiras está sempre atento ao mercado, vamos trabalhar para qualificar esse elenco sempre, com responsabilidade, com disciplina, com o cuidado que o momento merece. Ainda estamos passando por uma pandemia complexa… Se a gente puder reforçar a equipe, faremos, mas sempre com muita prudência. Em nomes, a partir do momento que estiver realizada a transação, seja ela qual for, a gente vai divulgar”, complementou.