Palmeiras goleia Junior Barranquilla, garante 2º lugar e avança às oitavas da Libertadores
Vitória foi por 4 a 1 sobre o time colombiano nesta quinta-feira (28), em São Paulo, pela sexta e última rodada do Grupo F
O Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla nesta quinta-feira (28), em São Paulo, pela sexta e última rodada do Grupo F. Mesmo com a goleada, o Verdão avançou na segunda colocação da chave ao somar 11 pontos, contra 13 do Cerro Porteño, que em jogo simultâneo derrotou por 2 a 0 o Sporting Cristal, terceiro colocado e que vai disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Jhon Arias marcou duas vezes (6′ e 45′), enquanto Allan (40′) e Andrés Pereira (51′) completaram a goleada palmeirense. Luis Muriel descontou para o Junior (36′).
O Junior entrou em campo atacando e poderia ter aberto o placar logo no primeiro minuto, quando Jesús Rivas perdeu uma chance clara ao chutar por cima do gol.
A resposta do Palmeiras foi letal.
Aos seis minutos, Flaco López avançou pela esquerda e cruzou dentro da área para Jhon Arias, que finalizou de primeira para mandar a bola no fundo da rede. Com a vantagem no placar, o time paulista diminuiu o ritmo enquanto o Junior tentava, sem sucesso, criar perigo.
Os colombianos conseguiram marcar aos 35 minutos, quando Jermein Peña recebeu pelo lado direito do ataque e teve tempo de levantar a cabeça para cruzar rasteiro para o meio, onde Muriel se antecipou ao zagueiro paraguaio Gustavo Gómez para empatar. O gol acordou o Palmeiras e, principalmente, Flaco López, que apareceu na lista de convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo, divulgada nesta quinta-feira.
Aos 38 minutos, o argentino cabeceou na trave e, na mesma jogada, após tabelar com Arthur Gabriel, driblou dois defensores e antes de a bola sobrar para Allan, sozinho, fazer o segundo do Verdão. Antes do intervalo, Flaco López brilhou mais uma vez, recebendo a bola no meio, entrando na área pela esquerda e dando a assistência para Arias ampliar a vantagem e praticamente liquidar a vitória.
O segundo tempo começou com outro susto, quando o árbitro inicialmente marcou um pênalti a favor do Junior por uma falta em Muriel, decisão que foi posteriormente anulada após revisão no VAR. O Palmeiras novamente reagiu e quase chegou ao quarto gol em lances de Arias e Flaco López, que acertou chute na trave. Pouco depois, Andreas Pereira acertou belo chute de fora da área e para selar a goleada.
