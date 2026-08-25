Palmeiras anuncia a contratação do goleiro Bruno Bertinato, ex-Portuguesa

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (25) a contratação do goleiro Bruno Bertinato, ex-Portuguesa. O reforço rescindiu o contrato com a equipe do Canindé e assinou vínculo até o fim da temporada de 2026. O atleta já realizou os exames médicos e conheceu a estrutura do novo clube.

“Estou muito impressionado com esse primeiro contato. É uma estrutura maravilhosa, com profissionais maravilhosos também, todos muito receptivos. Estou muito feliz e muito honrado. Quando o maior clube do Brasil vem atrás de você, a única reação possível é ficar muito feliz. Estou contente de chegar aqui, de vestir essa camisa, e muito ansioso para entrar em campo e demonstrar tudo que eu tenho”, afirmou.

Revelado pelo Coritiba, Bruno teve passagens pelas equipes da base da seleção brasileira. Negociado com o futebol italiano, ele se profissionalizou no Venezia e também passou pelo Lecce e Vis Pesaro. Em dezembro 2024, voltou ao Brasil para defender a camisa da Portuguesa e, no final de 2025, teve uma pequena passagem pelo Mirassol antes de retornar ao time do Canindé.

“Fiz a base inteira no Coritiba e com 20 anos me transferi para a Itália, onde joguei por seis anos. Depois disso, decidi que era a hora de voltar para o Brasil e a Portuguesa me abriu as portas. Agora, inicio minha passagem pelo Palmeiras”, afirmou.

Bruno vinha sendo destaque na Lusa nesta temporada, principalmente no Campeonato Paulista. Ao todo, ele contabilizou 27 partidas pelo ex-clube. Agora, no Palmeiras, ele será companheiro de posição de Carlos Miguel e Marcelo Lomba.

Em entrevista ao canal oficial do clube, ele revelou ser fã do ex-goleiro Marcos. “Sem dúvida, o Marcos é um grande nome que vem à cabeça por toda a história que fez não só no Palmeiras como também na Seleção Brasileira”, afirmou.