Palmeiras empata com o Botafogo e perde a liderança do Brasileirão

O resultado deixa o Palmeiras com 53 pontos, um a menos que o Flamengo, novo líder do campeonato

Mateo Ponte jogador do Botafogo disputa lance com Arias jogador do Palmeiras durante partida no estádio Engenhão pelo campeonato Brasileiro

O Palmeiras ficou 19 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), o clube alviverde precisava de uma vitória simples para sustentar a ponta, mas desperdiçou chances boas e ficou no empate com o Botafogo por 0 a 0, no Engenhão, no Rio.

O resultado deixa o Palmeiras com 53 pontos, um a menos que o Flamengo, novo líder do Brasileirão. Já o Botafogo tem 31 pontos e continua próximo à zona de rebaixamento.

Abel Ferreira está em sua sétima temporada no comando do Palmeiras. Nesse período, evocou muitas vezes o mantra da “eficácia” para justificar resultados do clube. Positivos e negativos. Ocorre que em um time em decadência tática, com pouca criatividade e pressionado pelos crescimento do principal rival no campeonato as tensões aumentam e a precisão perde espaço para a ansiedade.

Algumas decisões de Abel se mostram injustificáveis. Quando o time parecia encaixado, com Andreas liderando o conjunto, modificou a estrutura tática e sacou Mauricio, o principal jogador da equipe no segundo semestre. O Palmeiras, então, parou de criar. Parou de produzir ofensivamente. Piorou drasticamente.

O Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores. Na quarta-feira, às 19 horas, recebe a LDU, do Equador, para o jogo de ida das quartas de final. O Brasileirão volta no fim de semana. O time alviverde encara o São Paulo, no Nubank Parque, no sábado, às 18h30. No mesmo dia, o Botafogo visita o Red Bull Bragantino, às 20h30.

O Palmeiras começou disperso no jogo, sem conseguir colocar a bola no chão e sair jogando. O Botafogo apresentou maior intensidade, dificultou a criação alviverde nos minutos iniciais e desperdiçou um lance claro com Villalba.

Aos poucos, o Palmeiras conseguiu equilibrar o duelo. Um lance de verdadeiro perigo se construiu pelo meio e tinha como destino os pés de Andreas Pereira. Ele foi derrubado na entrada da área quando só restava um defensor botafoguense à frente do goleiro, e a equipe palmeirense cobrou aplicação de cartão vermelho a Marçal, que foi punido com amarelo apenas.

Jogando mais adiantado, Andreas Pereira se tornou protagonista do Palmeiras. O camisa oito organizou, criou e concluiu jogadas. Mais cômodo, o time visitante montou uma pressão em busca do primeiro gol do jogo.

Com o Palmeiras concentrado no bloco ofensivo e o Botafogo apostando em contragolpes, o primeiro tempo se encerrou sem alterações no placar.

Botafogo e Palmeiras voltaram para o segundo tempo com mais fome As duas equipes tiveram chances de anotar. Mauricio teve duas ótimas oportunidades, mas Gabriel Batista salvou o time da casa

Insatisfeito, Abel decidiu colocar o Palmeiras com mais força ofensiva perto dos 20 minutos. Por isso, sacou Evangelista e Mauricio e deu as vagas a Jhon Arias e Vitor Roque. Felipe Anderson, nulo em campo, continuou no time até os 35 minutos, quando saiu para a entrada de Emi Martínez.

No acréscimo, Barboza foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com o jogo estagnado, o placar se manteve empatado sem gols até o apito final.