Arsenal usará uniforme totalmente branco na Copa da Inglaterra em campanha contra a violência

A partida entre Nottingham Forest e Arsenal, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, marcada para o próximo domingo às 14h10 (horário de Brasília) terá uma novidade. A equipe de Arteta entrará em campo com um uniforme totalmente branco em protesto contra a grande violência entre jovens em Londres. A campanha ‘No More Red’ (Chega de Vermelho) foi lançada nesta sexta-feira, 7, e alerta para o recorde de assassinatos com faca entre jovens com menos de 20 anos durante o ano de 2021. Ao todo foram 30 mortes, o maior número desde 2008. O clube produziu alguns vídeos de conscientização e buscou personagens que sofreram com a violência. O uniforme produzido pela Adidas não será comercializado aos torcedores, mas doado para instituições.

“Não é algo que será resolvido da noite para o dia, mas dar a exposição necessária irá, esperançosamente, encorajar outras pessoas a tomar a iniciativa”, disse o técnico Arteta sobre a ação. A campanha também tem como objetivo criar e reformar espaços seguros para a prática do futebol, criar um esquema de mentoria para os jovens da comunidade incluindo grandes nomes como o do ator Idris Elba, o ex-jogador Ian Wright, entre outros; desenvolver programas de treinamento e oportunidades para os jovens.

𝗡𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗱 ⚪

Last year saw a record number of teenagers murdered in London.

It's time to make a real change, through real action.

Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC

— Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022