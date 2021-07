Palmeiras anuncia retorno de meio-campista Matheus Fernandes

Revelado nas categorias de base do Botafogo, ele fechou com o Verdão em 2019, atuou pelo time por uma temporada e foi negociado no ano passado com o Barcelona por 7,5 milhões de euros (na época, R$ 32,9 milhões); jogador volta após passagem frustrada pela Espanha

O Palmeiras anunciou na noite desta sexta-feira, 9, a recontratação do meio-campista Matheus Fernandes, que assinou até 31 de dezembro de 2025. O jogador de 23 anos, desta forma, fará a sua segunda passagem pelo clube paulista. Revelado nas categorias de base do Botafogo, ele fechou com o Verdão em 2019, atuou pelo time por uma temporada e foi negociado no ano passado com o Barcelona por 7,5 milhões de euros (na época, R$ 32,9 milhões). Com pouco espaço no time catalão, ele teve seu contrato rompido no final do mês passado.

“Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão. Acompanhei a temporada passada, com a conquista da Tríplice Coroa, e espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa”, afirmou o atleta ao site Oficial do Palmeiras. Em sua passagem pela Espanha, ele também foi emprestado ao Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como sócio-majoritário.