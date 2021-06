Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, tem contrato rescindido com o Barcelona 

Contratado em 2020 pelo clube por 7,5 milhões de euros (na época, cerca de R$ 32,9 milhões na cotação atual), o brasileiro fez apenas apenas uma partida com a camisa do time catalão, entrando em campo por 23 minutos

O Barcelona anunciou na manhã desta terça-feira, 29, que rescindiu o contrato com o meio-campista Matheus Fernandes. Contratado em 2020 pelo clube por 7,5 milhões de euros (na época, cerca de R$ 32,9 milhões na cotação atual), o brasileiro fez apenas apenas uma partida com a camisa do time catalão, entrando em campo por 23 minutos. Em sua passagem pela Espanha, o ex-jogador de Botafogo e Palmeiras também foi emprestado pelo Real Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como dono, mas também ganhou poucas oportunidades.

Considerado um jovem promissor, Matheus Fernandes tinha vínculo com o Barcelona até a metade de 2025, além de uma multa rescisória de 300 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,7 bilhão). Agora, o atleta de 22 anos está livre para assinar com qualquer clube. Nas redes sociais, diversos torcedores pediram a contratação do meia, que foi revelado pelo Botafogo e se destacou com a camisa do Alviverde paulista, em 2019. O clube espanhol, por sua vez, deve anunciar as saídas de outros jogadores nos próximos dias, dando prosseguimento à reformulação da equipe para a próxima temporada. Além das despedidas, Juan Laporta, o atual presidente, já anunciou as chegadas de Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia e Emerson Royal.