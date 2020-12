Palmeiras bate o Corinthians nos pênaltis e conquista o Paulista Sub-20

O goleiro reserva do Verdão entrou já no final da partida e defendeu três penalidades para a alegria do time alviverde

Reprodução/Palmeiras O Palmeiras bateu o Corinthians e levou o Paulista Sub-20 neste sábado, 26



O Palmeiras levou a melhor sobre o Corinthians e faturou o tetracampeonato consecutivo do Paulista Sub-20, na tarde deste sábado, 26, no Parque São Jorge. Depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Verdão viu o goleiro reserva Kaíque brilhar nas cobranças de penalidades e defender três chutes. Assim, o Alviverde venceu por 3 a 1 e levou o 11º Estadual na categoria – o clube já havia conquistado a competição em 1976, 1977, 1992, 1998, 2002, 2004, 2009, além dos recentes em 2017, 2018 e 2019.

A partida foi emocionante do começo ao fim. Já no segundo tempo, o Timão saiu na frente com um gol contra em falha bizarra do goleiro Leandro, que deixou a bola passar após recuo de Jhow. Aos 31 minutos , no entanto, Michel deixou tudo igual após batida de escanteio – ele subiu mais alto e testou para o fundo gol.

Visando as cobranças de pênaltis, o treinador do Palmeiras, Gilmey Aymberê, tirou Leandro para a entrada da Kaíque. A modificação deu certo e o arqueiro reserva agarrou as batidas de Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque.