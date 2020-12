Mauro Beting vê Palmeiras favorito contra o América-MG após empate ‘decepcionante’

Os comentaristas do Grupo Jovem Pan analisaram o empate entre o Verdão e o Coelho pela Copa do Brasil; confira

Foto: FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Beting comentou o empate entre Palmeiras e América-MG



O Palmeiras ficou apenas no empate em 1 a 1 com o América-MG, na noite da última quarta-feira, 23, no Allianz Parque, em jogo válido pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ao longo do programa Esporte em Discussão desta quinta-feira, 24, o comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, classificou o resultado como “decepcionante” para o time paulista. Ainda assim, o jornalista segue confiante na classificação da equipe comandada por Abel Ferreira.

“Com 56 segundos, o América-MG já quase abriu o placar. Muito bem montado o time pelo Lisca, que estava desfalcado e ainda pode aprontar contra o Palmeiras. O 1 a 1 foi excelente pelo América, ainda mais pelo que foi o segundo tempo, quando o Palmeiras teve seis oportunidades para marcar. Ao todo, foram 12 chances que eu contei. Ainda assim, claro que o Palmeiras não jogou bem, claro que dava para o Abel Ferreira fazer mais. Foi decepcionante. Mas pela maneira que o Palmeiras se comportou, ainda está aberto e ainda vejo o Palmeiras como favorito”, falou.

Palmeiras e América-MG voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 30, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem vencer, avança para enfrentar o classificado de São Paulo x Grêmio. Uma nova igualdade leva a decisão para as penalidades. No final de semana, porém, os times voltam a jogar o Nacional. O Verdão paulista encara o RB Bragantino, no domingo, pela Série A. No dia anterior, o Coelho recebe o CRB, pela 2ª divisão.

Assista ao debate abaixo: