Palmeiras bate Sport com gol de Scarpa e cola na liderança do Brasileirão 

CHARLES JOHNSON/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Scarpa comemora gol do Palmeiras sobre o Sport



O Palmeiras venceu o Sport por 1 a 0 na tarde deste domingo, 4, na Ilha do Retiro, em Recife, no confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa, recebendo assistência de Danilo ainda no primeiro tempo, fez o único gol da partida. Com o resultado, o Alviverde paulista pula para a segunda posição na tabela, chegando aos 19 pontos e ficando atrás do líder Athletico-PR somente pelo critério de desempate – vale lembrar, no entanto, que o RB Bragantino pode retomar a ponta ainda hoje, caso vença o São Paulo, no Morumbi. O Leão, por sua vez, permanece com 6 pontos e fica estagnado na 16ª posição, podendo entrar na zona de rebaixamento no decorrer da rodada.

O Verdão foi melhor do que o Sport na primeira etapa, utilizando bastante os lados do campo para agredir o rival nordestino. Após criar chances com Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Breno Lopes e Deyverson, o time de Abel Ferreira abriu o placar aos 37 minutos. Danilo, em jogada pela ponta direita, se livrou da marcação e cruzou para Scarpa, que completou para as redes sem nenhum jogador do Sport na marcação. Já nos minutos finais, a partida ficou mais equilibrada. Os pernambucanos, depois de reclamarem de penalidade em toque no braço de Veiga, quase empataram com Júnior Tavares, que soltou uma bomba ao lado da trave de Jaílson. Breno Lopes, na última jogada, ainda teve grande oportunidade, mas não ampliou graças ao desvio de Sabino.

Precisando do empate, o Sport se lançou ao ataque na segunda etapa e incomodou bastante Jaílson. Em jogadas bem trabalhadas, Thiago Neves e André tiraram tinta da trave em chutes de médias distância. Em seguida, o meio-campista fez o goleiro palmeirense praticar boa defesa. Tentando equilibrar o jogo, Abel Ferreira promoveu alteração tripla, colocando Rony, Willian e Danilo Barbosa em campo. As mudanças equilibraram o jogo, que persistiu com o resultado favorável ao Palmeiras até o fim. Agora, o Verdão volta a campo na quarta-feira, 7, quando recebe o Grêmio, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Sport visita o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly.