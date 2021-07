Fórmula 1: Verstappen domina, ganha GP da Áustria e abre 32 pontos sobre Hamilton

Foi a quinta vitória na temporada do holandês, que garantiu a enorme festa da torcida nas arquibancadas do autódromo, donas de 123 mil presentes na prova com mais público do ano

Reprodução/Fórmula 1.com Verstappen venceu o GP da Áustria no Mundial de Fórmula 1 de 2021



Max Verstappen não deu a menor chance aos rivais neste domingo, 4, liderou o GP da Áustria de ponta a ponta e venceu mais uma corrida no Mundial de Fórmula 1. Além do domínio completo, o holandês ainda somou 1 ponto extra por ter feito a volta mais rápida da prova, abrindo 32 pontos de vantagem para o rival Lewis Hamilton, sendo 14 apenas neste final de semana, já que o inglês ficou na quarta posição. Depois de defender uma pequena pressão de Norris na largada, Verstappen limitou-se a fazer voltas mais rápidas em Spielberg. Nem mesmo com duas paradas, viu as Mercedes se aproximarem, numa prova que a Red Bull Racing está sobrando diante da antes temida escuderia rival. Foi a quinta vitória na temporada do holandês, que garantiu a enorme festa da torcida nas arquibancadas do autódromo. Foram 123 mil presentes na prova com mais público do ano. Em grande maioria vestida de laranja e com o nome de Max no peito.

Verstappen saiu feliz da vida do carro e correu para abraçar os mecânicos. Estava radiante ao liderar as 71 voltas e subir a 182 pontos diante de 150 de Hamilton, cada vez mais distante na briga pelo oitavo título. Bottas fez sua melhor corrida e Norris também não segurava a felicidade. Repetiu o holandês e partiu para os braços dos mecânicos e membros da McLaren. “Incrível o carro, tudo muito bom, estou surpreso comigo mesmo, o quanto foi bom hoje. O trabalho foi incrível de todos. Entrei como favorito, o que nem sempre é fácil, mas entregamos tudo certo. Foram duas semanas fantásticas”, festejou Verstappen, após domínio total na Áustria para o GP deste domingo e na Estíria na semana passada.

Veja a classificação do GP da Áustria:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h23min54s543

2º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 17s973

3º) Lando Norris (GBR/McLaren), a 20s019

4º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes, a 46s452

5º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 57s144

6º) Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 57s915

7º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 60s395

8º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 61s195

9º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) a 61s844

10º) Fernando Alonso (ESP/Alpine), a uma volta

11º) George Russell (GBR/Williams), a uma volta

12º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphatTauri), a uma volta

13º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

14º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta

15°) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta

16º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

17º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a uma volta

18º) Mick Schumacher (ALE/Haas), a duas voltas

19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas), a duas voltas

Não completou a prova:

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

*Com informações do Estadão Conteúdo