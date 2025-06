Palmeiras busca empate com o Inter Miami, avança às oitavas do Mundial e pega o Botafogo

Times brasileiros abrem o mata-mata no sábado (28), com jogo marcado para às 13h

Photo by CHANDAN KHANNA / AFP Meio-campista venezuelano #08 Telasco Segovia, do Inter Miami, e o meio-campista colombiano #08 Richard Rios, do Palmeiras, disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre o Inter Miami dos EUA e o Palmeiras do Brasil, no estádio Hard Rock em Miami



O Palmeiras encontrou forças no momento em que ninguém esperava, arrancou um empate, nesta segunda-feira (23), por 2 a 2 com alma contra o Inter Miami, mesmo depois de ser dominado por Messi, Suárez e companhia, e terminou a noite aliviado no Hard Rock Stadium, em Miami. Os reservas Paulinho, Allan e Maurício mudaram a equipe, que perdia por 2 a 0 até os 35 do segundo tempo. Também foi fundamental a torcida, que empurrou o Palmeiras em noite de mau futebol e quando Messi e Suárez davam aula em campo.

O rival nas oitavas será o Botafogo, na Filadélfia, já que os paulistas terminaram na liderança do Grupo A e os cariocas no segundo lugar do B. O Inter Miami, que avançou na segunda colocação, pegará o poderoso Paris Saint-Germain. Ter feito o seu pior primeiro tempo no Mundial custou caro ao Palmeiras. Mal em quase todos os aspectos, o time de Abel Ferreira não funcionou nos 45 minutos iniciais. Não foi dominado, mas não jogou, e cometeu uma série de erros tolos, ofensiva e defensivamente.

O pior deles foi o que resultou no gol de Allende, que disparou livre do meio de campo após pivô de Suárez até a grande área até marcar. Gómez errou o bote e Murilo ainda se machucou ao tentar correr atrás do meia-atacante. O segundo tempo palmeirense parecia que seria quase tão ruim quanto o primeiro. Não só não encontrou espaços como deixou Messi e Suárez à vontade para jogar, um erro que custa caro, evidentemente. Allende teve nova chance para marcar em lance parecido e não fez.

Mas Suárez fez – e foi um golaço. Ele nem costuma precisar de muito espaço para ir à rede, mas a defesa palmeirense, em noite infeliz, facilitou para o uruguaio, que driblou Bruno Fuchs e venceu Weverton com um chute forte, de canhota. Incomodado, Abel Ferreira mexeu na equipe de uma forma que poucas vezes faz. Encheu a equipe de atacantes e viu melhora. De quase entregue, o time reagiu e buscou o empate com alma. Foram dois reservas que deveriam ser titulares que transformaram a equipe e anotaram os gols de empate: Paulinho, após bonito passe de Allan, e Maurício. Os

