Abel Ferreira revela ‘segredo’ para o Palmeiras se manter no topo após tríplice coroa 

O Palmeiras viveu uma das melhores temporadas de sua história ao faturar o Campeonato Paulista, a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Agora, no entendimento de Abel Ferreira, o Alviverde não poderá se estagnar e precisará de muita força mental para se manter no topo. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, neste domingo, 7, o treinador português admitiu que o Verdão passará a ser considerado pelos adversários como “o time a ser batido” depois da tríplice coroa, mas revelou o “segredo” para não perder a competitividade em 2021.

“Nós temos que perceber exatamente que, se ficarmos iguais, vamos parar. Para mim, o grande segredo do sucesso é, no momento em que você ganhar, perceber o que precisa melhorar e continuar investindo para continuar crescendo. Não esperar as coisas irem mal para mudar. A partir de agora, passamos a ser um alvo. Todos vão querer ganhar da gente, os adversários vão se sentir mais motivados para bater os campeões. Precisamos estar preparados para isso mentalmente. Digo isso com tranquilidade: vai ser muito difícil repetir uma temporada como essa. É bom que as pessoas saibam disso. Agora, o que vamos fazer é criar todas as condições para que o clube continue crescendo. Só assim vamos nos manter no topo. O próximo ano será um ano difícil e especial, onde teremos mais dificuldades”, disse Abel Ferreira.

Assista ao trecho da entrevista coletiva abaixo: