Palmeiras exalta tríplice coroa com vídeo narrado por humorista Thiago Ventura; assista

Na publicação, narrada pelo humorista palmeirense, o Verdão relembra um pouco das campanhas no Campeonato Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil, mas prega ‘humildade’

Staff Images/Copa do Brasil Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020



O Palmeiras divulgou um vídeo na manhã desta segunda-feira, 8, exaltando a conquista da tríplice coroa na temporada 2020 – o time faturou o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores da América e, no último domingo, a Copa do Brasil, diante do Grêmio, com mais uma vitória sobre os gaúchos. Na publicação, narrada pelo humorista palmeirense Thiago Ventura, o Verdão relembra um pouco das campanhas dos títulos. Assista abaixo.

“Pode bater no peito e dizer: Todos somos um. Afinal, o Palmeiras sempre foi assim. Na humildade, sempre será. Foi preciso uma união monstra para, na mesma temporada, conquistar três títulos e deixar registrado um dos maiores feitos da história do nosso time. O primeiro título foi em cima deles mesmo, o nosso maior rival. O segundo foi a tão sonhada Taça Libertadores, no Maracanã, com gol aos 98 minutos, no estilo palmeirense, que acredita e não abandona. Por fim, mas não menos importante, o nacional. Mas uma Copa do Brasil para fazer a gente nos orgulhar e bater forte o nosso coração verde cheio de alegria. Dizem por aí que ‘um é pouco, dois é bom e três é demais’. Não para a gente! Não para o Palmeiras! Não para o torcedor! Nós queremos tudo e, na moral, tivemos. Avante, Palestra! A tríplice coroa veio. E a cor? É verde!”, diz o vídeo.