Renato Gaúcho polemiza após Grêmio ser vice do Palmeiras na Copa do Brasil; assista

O treinador, que renovou seu contrato com o Tricolor até o final de 2021, também prometeu ‘tomar providências’ após o resultado negativo no Allianz Parque

Foto: WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho recebendo a medalha de vice-campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio



O Palmeiras não deu a menor chance ao Grêmio, venceu as duas finais e faturou o tetracampeonato da Copa do Brasil, neste domingo, 7. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho minimizou mais uma má atuação do Tricolor e afirmou que o Alviverde também não praticou um bom futebol ao longo das decisões. “Final é final! Quando duas equipes chegam, qualquer uma pode ganhar. O Palmeiras, se você for ver, ganhou as duas partidas, mas não fez grandes atuações, mesmo sendo um clube que investiu bastante também. Então, não adianta a gente achar que está tudo errado. Não é assim! Infelizmente, no Brasil, se o time ganhou, é bom. Se perdeu, o time não presta”, comentou o técnico.

“O Flamengo ganhou o Brasileiro, o Palmeiras levou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, tivemos dois times vencedores. Aí eu pergunto: só os dos prestam? No Brasil, vários clubes brigam por títulos. Não pode ser assim. Muitas vezes o que não é tão bom ganha. Muita calma”, complementou Renato, que renovou contrato com o clube gaúcho até 2021 e prometeu tomar providências para a equipe chegar mais forte na temporada 2021.

“Em primeiro lugar, é pedir desculpas para a torcida do Grêmio, que estava apostando muito neste título. Infelizmente, não conseguimos dar essa alegria a ela, até para ajudar neste momento de pandemia. Eu tenho trocado várias ideais com o presidente. Então, é hora de ter cabeça fresca e, a partir da manhã, tomamos providências. Sabemos o que precisa ser feito. Não estamos parados, estamos nos mexendo e, sem dúvida, providências serão tomadas”, declarou.