Palmeiras domina a seleção da Libertadores 2020 com seis jogadores; confira

Veja qual foi o time ideal montado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)

EFE/ Ricardo Moraes POOL O Palmeiras foi o campeão da Copa Libertadores da América 2020



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou na tarde desta segunda-feira, 1º, a seleção ideal da Copa Libertadores da América. Como não poderia ser diferente, o Palmeiras, campeão da edição ao bater o Santos na final, no último final de semana, dominou o time ideal com seis atletas. Vice-campeão, o Santos emplacou três jogadores, enquanto os semifinalistas River Plate e Boca Juniors tiveram um representante.

Pelo lado palmeirense, o goleiro Weverton, os defensores Gustavo Gómez e Matías Viña, o meio-campista Gabriel Menino e os atacantes Rony e Luiz Adriano foram lembrados. Do Peixe, o zagueiro Lucas Veríssimo, o venezuelano Soteldo e Marinho, craque do torneio, foram mencionados pela Conmebol. Além deles, o lateral direito Montiel, do River Plate, e Carlos Tévez, do Boca Juniors, entraram no grupo da seleção ideal.