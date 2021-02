Vampeta defende Fernando Diniz e indica Felipão para o São Paulo; assista

Confira a análise do comentarista do Grupo Jovem Pan ao longo do programa ‘Esporte em Discussão’ desta segunda-feira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC/Cruzeiro Vampeta defendeu Diniz e falou sobre a possibilidade do São Paulo contratar Felipão



A diretoria do São Paulo, conforme a reportagem da Jovem Pan adiantou, optou por demitir Fernando Diniz em meio ao péssimo momento do time no Campeonato Brasileiro – o Tricolor acumula seis partidas sem vencer, perdeu a liderança e caiu para a quarta colocação no Nacional. A decisão, no entanto, foi mais baseada na fila de oito temporadas sem título que o clube carrega do que propriamente pelo trabalho do treinador. Quem fez a afirmação foi o comentarista Vampeta durante o programa “Esporte em Discussão” desta segunda-feira, 1º.

“Se não fosse o tanto de tempo que o São Paulo está sem título, o torcedor não estaria nem cobrando o treinador. Pelo plantel e a estrutura que o clube tem, a quarta ou a quinta posição do Brasileiro está de bom tamanho. ‘Ah Vampeta, você falando que os outros times brasileiros tem ótimas opções?’. Não, mas o São Paulo é um gigante, tricampeão da Libertadores e do Mundial que não ganha há muito tempo. Então, a cobrança é grande mesmo. O aproveitamento do Fernando Diniz é de cerca de 60%, o que não é ruim. Qualquer um que chegue assim vai ser cobrado, mesmo”, comentou.

Agora, a diretoria são-paulina começa a se mexer para encontrar o substituto ideal para Fernando Diniz. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, o português André Villas-Boas, do Olympique de Marseille, é o favorito da cúpula do Tricolor, que também avalia os nomes do argentino Sebastián Beccacece e do espanhol Miguel Ángel Ramírez. Ainda assim, para Vampeta, o escolhido deveria ser Luiz Felipe Scolari, que deixou o Cruzeiro recentemente em comum acordo.

“A minha opinião é que o São Paulo precisa de título! E nada melhor do que colocar o Felipão nessa parada. Esse negócio de estilo de jogo de Aguirre, Osorio, etc… O que o clube precisa mesmo é vencer algum campeonato. Eu daria a oportunidade para o Felipão, que ganhou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras há dois anos, sendo demitido com uma porcentagem de pontos boa. Eu daria a oportunidade, sim”, completou.

Assista a análise de Vampeta abaixo: