Palmeiras e Atlético-MG devem ter novidades para decisão na Libertadores; confira 

Os técnicos Abel Ferreira e Cuca prometem ter alterações em relação aos times que empataram em 2 a 2 na semana passada, no Mineirão

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG e Palmeiras empataram em 2 a 2 na partida de ida das quartas de final da Libertadores da América



Palmeiras e Atlético-MG decidem uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 10, no Allianz Parque, em São Paulo. Para o confronto decisivo, os técnicos Abel Ferreira e Cuca prometem ter novidades em relação aos times que empataram em 2 a 2, na semana passada, no Mineirão. Do lado palmeirense, quem deve voltar à escalação principal é o atacante Rony, que se recuperou de uma lesão muscular e retornará na vaga de Flaco López. Assim, o provável Verdão tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Já o Galo, por sua vez, ainda tem muitas dúvidas para o embate na capital paulista. Apesar de machucado, Guilherme Arana viajou com o restante da delegação. Já o meio-campista Nacho Fernández, que começou na reserva na partida de ida, pode iniciar o jogo entre os titulares. A provável escalação atletica tem: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Otávio (Jair) e Nacho (Ademir); Zaracho, Keno e Hulk.