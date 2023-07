Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não se reforçou nesta janela de transferências

Gestão de Leila Pereira tenta tirar ‘uma carta da manga’ e reforçar o elenco de Abel Ferreira; prazo para novos registros vai até a próxima quarta-feira, 2

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Leila Pereira é a atual presidente do Palmeiras



Restando seis dias para a janela de transferências e registros do Brasil fechar, o Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não se reforçou. Pressionada pela torcida e até pelo técnico Abel Ferreira, a diretoria do Verdão tenta se mobilizar para não “passar em branco” no mercado da bola. Até o momento, o nome mais quente nos bastidores do Alviverde é o volante argentino Santiago Hezze, do Huracán (Argentina). O meio-campista Wendel, do Zenit, chegou a conversar com alguns dirigentes, mas a conversa esfriou nos últimos dias. Assim, a gestão de Leila Pereira tenta “tirar uma carta da manga” e assinar com algum jogador até a próxima quarta-feira, 2. Abaixo, confira todos os reforços dos times da elite do futebol nacional. Os nomes grifados já estão inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.