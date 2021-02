Palmeiras e Puma lançam novo uniforme e definem data de estreia; confira

Na campanha publicitária, o clube e a empresa alemã decidiram adotar o slogan ‘Onde quer que seja verde, a gente vive’; veja os preços

Divulgação/Puma Palmeiras e Puma lançaram a nova camisa do clube para a temporada 2021



Palmeiras e Puma lançaram nas redes sociais, simultaneamente, o novo uniforme do time, que será estreado diante do Grêmio, na primeira partida da final da Copa do Brasil, marcada para o próximo domingo, 28, em Porto Alegre. No terceiro ano de parceria, a empresa alemã decidiu ousar e fez um modelo xadrez. Na campanha publicitária, ambos decidiram adotar o slogan “Onde quer que seja verde, a gente vive”. Abaixo, confira como ficaram as peças, que são comercializadas a R$ 269,90 no modelo adulto masculino, e a R$ 249,90 no modelo feminino e infantil.

Onde quer que seja verde, a gente vive 💚 Garanta a sua na Palmeiras Store ➤ https://t.co/R8YQT88UgW#OndeQuerQueSejaVerde @pumabrasil pic.twitter.com/1rbh7DhBHf — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 23, 2021