Santos estreia na Copinha com vitória de virada contra o Operário-PR

Meninos da Vila buscaram o resultado no segundo tempo; na segunda rodada o adversário será o Rondoniense

Reprodução/ Twitter Santos FC

O Santos foi o primeiro time grande de São Paulo a estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Nesta segunda-feira, 3, na Fonte Luminosa, em Araraquara, a equipe da Baixada enfrentou o Operário-PR e venceu por 2 a 1. O jogo não foi fácil para os Meninos da Vila, que saíram atrás do placar. Aos 25 minutos, Andrézinho chutou de longe e abriu o placar com um belo gol. Somente aos 44, Lucas Barbosa apareceu dentro da área e mandou na gaveta, empatando o marcador. No segundo tempo o Santos melhorou e aos 28 minutos, Rwan bateu colocado e marcar um golaço, virando o jogo para o Peixe. A Ferroviária venceu o jogo contra o Rondoniense por 1 a 0 e é a líder do Grupo 8. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Rondoniense quinta-feira, 6, às 21h45. O Corinthians estreia amanhã às 21h45 (horário de Brasília) contra o Resende. O Palmeiras entra em campo na quarta-feira às 15h15 contra o ASSU, e o São Paulo joga na quarta às 19h30 contra o CSE.