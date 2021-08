Palmeiras encaminha empréstimo de Lucas Lima ao Fortaleza; veja detalhes

Sem entrar em campo desde a eliminação na Copa do Brasil, diante do CRB, em 9 de junho, o meio-campista perdeu espaço no time treinado por Abel Ferreira

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima deve ser cedido ao Fortaleza por empréstimo'



O Palmeiras está vivendo dias agitados nos bastidores. Em reviravolta, o meio-campista Lucas Lima, que estava na mira do Bahia, deverá ser cedido ao Fortaleza. Conforme apuração do repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, a diretoria palmeirense está com conversas adiantadas para emprestar o armador ao Leão até o fim desta temporada. O único entrave, no momento, é sobre a divisão dos salários do atleta. Enquanto os paulistas querem pagar 50% dos vencimentos do meia no período, os cearenses desejam arcar com apenas 40%. Lucas Lima, ainda assim, vê a mudança com bons olhos.

Sem entrar em campo desde a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, diante do CRB, em 9 de junho, Lucas Lima perdeu espaço no time treinado por Abel Ferreira. Nas últimas quatro partidas do Alviverde, por exemplo, o meia sequer ficou no banco de reservas. Para piorar, o jogador foi flagrado por torcedores em uma aglomeração, sendo multado pela diretoria na sequência. Alvo de críticas de parte da torcida, o atleta tem contrato com o Verdão até 31 de dezembro de 2022.