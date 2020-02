Palmeiras enfrenta Guarani no jogo 300 de Dudu com novidades; confira

Palmeiras/ Divulgação Dudu completará 300 jogos com a camisa do Palmeiras



O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (20) para encarar o Guarani, no Allianz Parque, às 21h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Para o confronto, o treinador Vanderlei Luxemburgo voltará a ter à disposição o atacante Dudu, que retornará de suspensão e completará 300 jogos com a camisa do Alviverde.

Desde 2015 no Verdão, Dudu tornou-se ídolo da torcida após ser peça-chave em grandes conquistas, como o Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018, além da Copa do Brasil de 2015. Com 69 gols marcados, o jogador virou símbolo do time vencedor da década atual.

Por isso, a partida de hoje será simbólica para Dudu, atleta que detém a confiança do técnico e que fará parceria no setor ofensivo com Willian e Luiz Adriano.

Luxa, por outro lado, não poderá escalar outros nomes importantes do elenco atual. Sem os contundidos Marcos Rocha e Mayke, o comandante deverá improvisar Gabriel Menino na lateral direita.

No meio-campo, Patrick de Paula, garoto formado nas categorias de base do Palmeiras, deixará o time para a entrada do experiente Bruno Henrique, que será titular pela primeira vez neste Paulistão.

Assim, o provável Palmeiras terá: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O Verdão é o segundo colocado do Grupo B, com 11 pontos – dois a menos que o líder Santo André.