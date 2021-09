Luciano critica atuação do São Paulo após jogo da Copa do Brasil: ‘Lamentável’

Atacante entrou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 1

Reprodução/ TV Globo Luciano deu entrevista após o jogo e não se mostrou satisfeito



O atacante Luciano não ficou feliz com a derrota do São Paulo para o Fortaleza, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira na Arena Castelão. Ele entrou durante o segundo tempo e não conseguiu ajudar o time a balançar as redes. “É difícil chegar aqui e tentar dar uma explicação, porque o que jogamos aqui não é um time que quer brigar, não é um time que quer ser campeão. É lamentável”, disse o jogador em entrevista à TV Globo no fim da partida. “Agora é ver o que estamos fazendo de errado, que é muita coisa. Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais pela camisa do São Paulo. Outra eliminação dolorosa, mas não podemos tomar três gols deles. Somos o São Paulo, somos o clube grande”, completou. A equipe de Hernán Crespo nessa temporada também foi eliminada da Copa Libertadores, para o rival Palmeiras, e agora só irá disputar o Campeonato Brasileiro, onde briga para sair de perto da zona de rebaixamento.