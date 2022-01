Em reestreia de Paulinho, Corinthians fica no empate com a Ferroviária pelo Paulistão

Apesar de dominar as ações do jogo, Timão perdeu muitas oportunidades na Neo Química Arena e estreia com um ponto no Grupo A

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho entrou no segundo tempo da partida e foi ovacionado pela torcida na Neo Química Arena



O Corinthians estreou a temporada 2022 nesta terça-feira, 25, contra a Ferroviária pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A equipe do Parque São Jorge ficou no empate em 0 a 0, na Neo Química Arena, e começa com um ponto no Grupo A. O jogo em Itaquera teve total domínio dos donos da casa no primeiro tempo. O Corinthians chegou a assustar com Renato Augusto e Roger Guedes, mas nas duas oportunidades o goleiro Saulo fez boas defesas. A Ferroviária teve dificuldades em se manter com a bola e chegar ao gol de Cássio. No retorno do intervalo, o Timão veio ainda mais ofensivo. Sob aplausos, Paulinho reencontrou a torcida e entrou aos 16 minutos do segundo tempo.

Apesar de controlar a partida, o Corinthians não conseguia balançar as redes e em uma jogada rápida, aos 27 minutos, Igor chegou dividindo com a zaga corintiana e quase abriu o placar. Nos minutos finais, o Corinthians montou uma blitz na área da Ferroviária e teve algumas boas chances com Paulinho e Roger Guedes. Porém, o placar ficou zerado. O próximo jogo do Corinthians será no domingo, dia 30, às 18h30 (horário de Brasília) contra o Santo André. Já a Locomotiva enfrenta o Água Santa no sábado, às 18h30.