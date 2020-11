Palmeiras multa Ramires após vídeo em balada e jogador se posiciona: ‘Errei e me arrependo’

Atleta ficará afastado dos treinos até que resultado de exame para a Covid-19 saia; não foi divulgado o valor da multa

Ramires foi visto em festa cercado de pessoas e sem utilizar máscara de proteção contra a Covid-19



Depois da repercussão do vídeo de Ramires em uma balada, a diretoria do Palmeiras resolveu aplicar uma multa ao jogador e afasta-lo temporariamente do elenco até que o resultado de um exame que detecta a doença seja divulgado. O valor não foi revelado. Ramires foi flagrado por torcedores em uma balada, ação que desrespeita o protocolo interno do clube de prevenção a Covid-19. O caso com o meia vem à tona justamente em uma semana em que o elenco registra cinco casos de Covid-19, entre eles: Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva.

Nesta sexta-feira, 15, Ramires se apresentou ao clube no início da tarde para treino e passou pelo exame rotineiro de PCR. Logo depois o jogador foi dispensado, voltou para casa e aguarda o resultado para saber se poderá ou não retomar as atividades junto com os demais atletas. Pelas recomendações médicas da CBF e do próprio Palmeiras, os jogadores devem evitar locais com aglomeração e risco de contágio. Os atletas têm sido orientados a apenas se deslocarem do treino para casa, para não terem contato com outras pessoas e circularem por outros locais com risco de contaminação.

Em suas redes sociais, Ramires se posicionou e pediu desculpas pelo ocorrido. O meia também pediu que o caso não interfira na sua carreira como jogador. “Gostaria de pedir desculpas a todos por não ter dado um bom exemplo de conduta em meio a essa situação que estamos vivendo por conta do Covid-19. Errei, me arrependo, e por isso estou vindo aqui dar essa satisfação para todos vocês. Nunca tive nenhum problema de indisciplina em mais de 15 anos de carreira e torço para que isso seja levado em conta em meio a tantos julgamentos. Batalhei muito e honestamente durante toda minha vida para construir a minha história. Que esse episódio não sirva para definir minha honestidade, caráter e integridade. Não só como jogador, mas também como pessoa”, escreveu em um post nos stories do Instagram.

*Com informações do Estadão Conteúdo