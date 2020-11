Spimpolo detona Ramires por participar de balada: ‘Acha que é o Super-Homem’

Repórter do Grupo Jovem Pan criticou jogador do Palmeiras por não se cuidar durante a pandemia; confira

Reprodução Marcio Spimpolo criticou a postura de Ramires



O meio-campista Ramires, do Palmeiras, foi flagrado curtindo uma balada sem utilizar máscara de proteção contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Imediatamente, a torcida do Alviverde foi às redes sociais para demonstrar irritação com o descuido do volante. Para o repórter Marcio Spimpolo, do Grupo Jovem Pan, o atleta deveria ser demitido pela diretoria do Verdão – vale lembrar que cinco jogadores contraíram a doença e foram afastados do grupo.

“Detalhe: não é lugar aberto. É um local fechado, com pouca circulação de ar e sem máscara. É duro! Tem gente de idade no clube… Isso é brincadeira! Um cara que jogou Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa… Ô Ramires, vai te catar. Isso é brincadeira! Isso dá raiva. Se eu sou diretor do clube, é rua! Não está jogando nada e tem uma irresponsabilidade absurda”?, disparou Spimpolo, em participação do programa Camisa 10, nesta sexta-feira, 13.

“Será que ele está cansado do quê? É um dos salários mais altos do Palmeiras! Ganha uma nota, não joga nada e ainda vem com esse ‘mimimi’ de que está cansado. Ó, ninguém aqui é policial de nada… O cara sai e faz o que quiser. Mas nós cobramos consciência. Neste momento de pandemia, o cara acha que é o Super-Homem ou Robocop e que não vai pegar nada? Acha que é o maioral? Tem que ser responsável pelos outros neste momento. Você pode passar o vírus para os outros. A torcida do Palmeiras está cansada disso e você ainda vem vomitar regra? Sai fora, cara!”, completou o profissional da Rádio Jovem Pan.

Até o momento, a diretoria do Palmeiras não se pronunciou sobre o incidente. Neste sábado, 14, o time volta a campo para receber o Fluminense, no Allianz Parque, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em ascensão, o time comandado por Abel Ferreira é o sexto colocado no nacional, tendo uma rodada a menos.