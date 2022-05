Palmeiras pede à CBF adiamento do clássico contra o Santos por causa da convocação da seleção

A solicitação do Verdão acontece após o técnico Tite chamar o goleiro Weverton e o meio-campista Danilo para os amistosos da Canarinho contra Coreia do Sul e Japão

ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Weverton foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão



O Palmeiras encaminhou nesta quarta-feira, 11, um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para adiar o clássico contra o Santos, marcado para o dia 29 de maio, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A solicitação do Verdão acontece após o técnico Tite convocar o goleiro Weverton e o meio-campista Danilo para os amistosos da Canarinho contra Coreia do Sul e Japão, agendados para o começo de junho.

“A Data Fifa começa no dia 30 de maio, mas os jogadores do Palmeiras convocados terão de se apresentar à seleção no dia 26. No entendimento do clube, a CBF deve adiar a partida, evitando assim que ocorra desequilíbrio técnico”, disse a assessoria do clube paulista, em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan. Mesmo que o pedido do Alviverde seja atendido, é certo que a dupla não estará à disposição de Abel Ferreira nos jogos contra Atlético-MG (dia 5 de junho, pela nona rodada) e Botafogo (dia 9 de junho, pela 10ª rodada).